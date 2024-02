Rubavano le chiavi agli anziani per svaligiare le loro case | tre arrestati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 febbraio 2024) La Spezia, 13 febbraio 2024 -ledi casa per poileabitazioni: tre persone arrestate e una denunciata dalla polizia. Dopo un’articolata attività di indagine effettuata dalla squadra mobile della Questura della Spezia, è stata sgominata una band di trasfertisti provenienti dal Piemonte, impegnata in furti in abitazione, realizzati dopo aver sottratto ledi casa alle persone anziane prese di mira. Cinque gli episodi ricostruiti dinvestigatori ed avvenuti alla Spezia: il primo nel mese di marzo 2023, l’ultimo a dicembre. Il comune denominatore era sempre lo stesso: donne loquaci e ben vestite, apparentemente insospettabili, avvicinavano in strada le anziane vittime e, con la scusa di aiutarle ...