Ruba tre tablet dalla scuola di Sasso Morelli | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 febbraio 2024)(Bologna), 13 febbraio 2024 – Dalre nei distributori automatici è passato, nel giro di poche settimane, a farlo all'interno delle scuole: ma sempre con risultati per lui infelici. Un 32enne macedone è statoper furto aggravato dai carabinieri della sezione operativa di Imola. È successo nella serata di sabato 10 febbraio, durante un pattugliamento che i militari dell’Arma stavano portando avanti con particolare attenzione nei confronti degli istituti scolastici della città, di recente presi di mira dai ladri, motivo per il quale sono stati intensificati i controlli. L’attività dei carabinieri ha ottenuto un risultato attorno alle 23.30, quando l’attenzione dei militari è stata richiamata da un uomo con una borsa in mano e uno zaino in spalla che stava uscendo...