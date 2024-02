Romeo è Giulietta | la recensione | Pilar Fogliati | Sergio Castellitto | il teatro e i ruoli che ci cambiano

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ladi, il nuovo film di Giovanni Veronesi con, nelle sale dal 14 Febbraio. La vita è fatta di dettagli, di momenti e svolte che possono cambiare il corso della propria esistenza in modo imprevisto, a volte drastico. Lo stesso vale per frasi, parole, idee. Titoli, come in questo caso: basta un accento e una delle più grandi commedie di tutti i tempi diventa qualcosa di diverso, un piccolo tratto d'inchiostro - o pochi pixel su uno schermo - ecambia in, il nuovo film di Giovanni Veronesi di cui vi parliamo in questa, e che arriva nelle nostre sale dal 14 febbraio. Un film che ...