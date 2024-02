Roma | Smalling si è allenato con il gruppo | le ultime

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 13 febbraio 2024) Chris, difensore centrale della, si ère regolarmente con ilnella giornata di oggi a Trigoria Chris, difensore centrale della, si ère regolarmente con ilnella giornata di oggi nel centro sportivo “Fulvio Bernardini” a Trigoria. Il giocatore inglese è ormai completamente recuperato e sarà a disposizione di mister Daniele De Rossi nella trasferta in Olanda di Europa League contro il Feyenoord di giovedì sera. Per la difesa giallorossa si tratta di un recupero importantissimo, anche in vista della seconda parte di stagione in campionato.