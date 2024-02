Roma | legale proprietari rottweiler | “Cancello era chiuso | nessun allevamento clandestino”

(Di martedì 13 febbraio 2024) "Ci sarebbe stato buco in recinzione,a è sconvolta", ha detto l'avvocato all'Adnkronos "Innumerevoli e in taluni casi fantasiose le ricostruzioni" dei fatti avvenuti lunedì a Manziana, dove trehanno aggredito e ucciso Paolo Pasqualini, 39enne, mentre faceva jogging al parco. Lo dice all'Adnkronos l'avvocato Giancarlo Ascanio, che assiste idei tre molossi

"Due sono le strade per il risarcimento" dice all'Adnkronos l'avvocato Guido Camera, presidente di 'ItaliaStatodidiritto' “Esistono due strade per ... (sbircialanotizia)

Un’immagine che ritrae Chiara Ferragni davanti ad un albero di Natale decorato, tenendo in mano tre pandori con il packaging rosa, fa da protagonista ad un manifesto creato dai sostenitori ...ALIMENA – Trova in una valigia dei buoni postali per un valore nominale di 6 milioni di lire, ma per determinare la somma dell’incasso intraprende un’azione legale contro Poste italiane. Questa, in si ...Continua la querelle legale per gli assegni di mantenimento: spuntano conti bancari negli USA e a Singapore e trattamento “impari” delle figlie Isabel e Chanel ...