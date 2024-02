Roma | la storia dell’uomo che non sopportava il gatto del vicino e ha provato ad ucciderlo con una tenaglia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 13 febbraio 2024) Sua moglie era infastidita dalle continue incursioni deldei vicini nel suo cortile. Così un uomo di origini rumene, classe 1967, haa sopprimerlo. Era riuscito a catturarlo dopo aver predisposto, tramite dei lacci, delle trappole nel cortile dove sapeva sarebbe passato. Ma non basta. Il proprietario del micetto l’ha sorpreso mentre, armato di, colpiva alla testa l’animale imprigionato in un filo di ferro. Era la notte del 24 luglio 2017, quando nel buio si erano sentite le grida di dolore del, che avevano svegliato il suo proprietario. L’uomo, all’epoca dei fatti 41enne, era riuscito a salvare il felino per un soffio, sottraendolo alle grinfie del rapitore a suon di grida e insulti. I due si conoscevano, e fino a quel momento erano stati in buoni rapporti. Le ripetute ferite alla testa ...