Roma-Inter non è ancora finita | dito medio ai tifosi

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 13 febbraio 2024) I nerazzurri sono diventati un rullo compressore nel 2024 madevefinire: quel gesto non è passato inosservato Un rullo compressore, per provare a chiudere i conti in anticipo come aveva fatto il Napoli nella passata stagione. Se qualcuno pensava o sperava ad un calo di tensione da parte dell’è stato servito, anche se in realtà la sfida vinta per 4-2 contro lanon ènon èin campo (Ansa Foto) – Cityrumors.itIntanto però Simone Inzaghi ha messo in cascina la settima vittoria in altrettante partite nel 2024, tra Serie A e Supercoppa Italiana. E i numeri sono tutti dalla sua parte. Diciassette gol segnati, solo quattro subiti ma soprattutto l’impressione di una ...