Roma | il controllo dello spaccio dietro la spedizione punitiva a Tor Bella Monaca | 6 arresti

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 13 febbraio 2024) La guerra per ilin una delle piazza più calde della Capitale: questo il movente che avrebbe determinato la, che ebbe molta risonanza mediatica, avvenuta all’interno di un bar a Tor. Botte e colpi di pistola esplosi in aria: oggi altre sei persone sono finite in manette. I Carabinieri intervenuti – (ilcorrieredellacitta.com)Nuova ondata dinella zona di Tor. Ad eseguirli i Carabinieri della Compagnia di Frascati che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale disu richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 6 ...