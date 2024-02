Roma | Crosetto ricoverato d' urgenza al San Carlo di Nancy per sospetta pericardite | forti dolori al petto nella notte

il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato ricoverato d’urgenza nella notte. Come riferisce una nota, a seguito di un dolore perdurante da ieri ... (affaritaliani)

Acca Larentia : Digos identifica un centinaio di persone. Crosetto : “Sempre preso le distanze dai saluti romani”

La Digos avrebbe identificato almeno cento persone per i saluti romani durante la manifestazione di domenica a Roma per commemorare i morti di Acca ... ()