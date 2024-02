Roberta e Alessandro dopo la scelta a UeD | “Tutto finto” spuntano retroscena

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 13 febbraio 2024) Nella puntata di ieri di Uomini e Donne è andata in onda ladiVicinanza eDi Pauda. La loro uscita dalla trasmissione, però, è stata un po’ forzata, in quanto è stato Gianni Sperti a spingerli ad andar via, avendo notato che entrambi sembrano nutrire un interesse reciproco. Ad ogni modo, la loro uscita di scena ha sollevato non pochi polveroni. In queste ore sul web, infatti, stanno trapelando deipiuttosto imbarazzanti.sulladia Uomini e Donne Chi si aspettava di vedere petali rossi, o momenti particolarmente imbarazzanti in occasione delladi, è rimasto certamente deluso. Il ...