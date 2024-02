Ritiro o sospensione della patente per tutti con la nuova durissima legge UE 2024

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 13 febbraio 2024) Non solo il nuovo CodiceStrada italiano, ci sono novità di più ampio respiro per quanto riguarda la revoca. Che cosa potrebbe cambiare L’inasprimento delle pene previste per diversi tipi di violazioni del CodiceStrada voluto dal ministero delle Infrastrutture è ormai cosa nota. Ma potrebbe non essere l’unica novità in fatto di rischi derivanti dal mancato rispetto delle regole stradali. Revoca, cambia tutto: la novità arriva dall’UE (cityrumors.it)Ci sono infatti sviluppi di una certa importanza che arrivano dall’Unione Europea e che riguardano, nello specifico, la revoca. Una rivoluzione importante che è bene conoscere perché va a cambiare, e non di poco, le regole rispetto a come le conosciamo ...