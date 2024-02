Rischio inflazione il più percepito in Italia

Javier Milei è stato eletto come nuovo presidente dell' Argentina . La sua è una clamorosa vittoria, in quanto in pochi lo davano vincitore. Eppure ... (ilgiornaleditalia)

Hamas ha pubblicato ieri sera un video di 3 ostaggi israeliani, tra cui la 26enne Noa portata via in moto dalla festa a Re’im. Monta intanto la ... (ilsole24ore)

Hamas ha pubblicato ieri sera un video di 3 ostaggi israeliani, tra cui la 26enne Noa portata via in moto dalla festa a Re’im. Monta intanto la ... (ilsole24ore)

Hamas ha pubblicato ieri sera un video di 3 ostaggi israeliani, tra cui la 26enne Noa portata via in moto dalla festa a Re’im. Monta intanto la ... (ilsole24ore)

(Teleborsa) - "Nell’ultimo biennio la politica monetaria della BCE è passata in modo repentino da un orientamento molto espansivo a uno nettamente restrittivo. A fronte degli shock inflazionistici di ...Per il leader di Forza Italia Tajani è stato "sbagliato aumentare i tassi". L'appello: "ora bisogna fare in fretta per ridurli".La sterlina dollaro si consolida poco sotto 1,2650 nelle prime ore della sessione europea, rimanendo sulla difensiva in attesa del discorso del governatore della BoE Bailey.