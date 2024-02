Riqualificato il parco giochi a San Giuliano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Arezzo, 13 febbraio 2024 – Sono stati ultimati i lavori di riqualificazione e sistemazione delin via Valle del Vingone nella frazione di Sanche ha seguito quelli nei giardini in zona Cooperative. Nell'area verde sono state rimosse alcune attrezzature ludiche non più idonee, risistemate quelle ancora adeguate e installati nuoviquali la torretta scivolo con palestra e relativa pavimentazione antitrauma realizzata in gomma colata nera con disegni colorati, un'altalena ea molla. “A seguito delle segnalazioni pervenute tramite il consigliere Federico Rossi abbiamo deciso di riqualificare le due aree verdi della frazione, molto frequentate soprattutto nel periodo primaverile ed estivo dai residenti della zona, in particolare famiglie e bambini. Un intervento ...

Arezzo, 13 febbraio 2024 – Sono stati ultimati i lavori di riqualificazione e sistemazione del parco giochi in via Valle del Vingone nella frazione di San Giuliano che ha seguito quelli nei giardini ...Dopo il lungolago Viale De Angeli, c’è un altro percorso di Laveno Mombello che è stato riqualificato. Stiamo parlando di via Palestro, il tratto in salita che collega il paese a Villa Frua.Firenze, 12 febbraio - "All'incrocio di via Pistoiese con via Vespucci, sotto il ponte all'Indiano, ci avevano segnalato un paio di accampamenti, che ora sono diventati 4-5. Le persone che ci vivono s ...