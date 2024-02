Ripensare la mobilità Sfide e opportunità per politica e imprese

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 13 febbraio 2024) Per un mondo che cambia serve una nuovae non solo di linea. A prova di transizione, di future generazioni e, soprattutto, di stili di vita. Un dibattito decisamente attuale, oggetto degli Stati generali della, tenutisi questa mattina presso la Sala delle Colonne della Luiss, organizzato e promosso dal Policy Observatory della Luiss, diretto dall’economista Domenico Lombardi. Un confronto, coordinato dal giornalista Giorgio Rutelli, che ha visto sullo stesso piano, oltre che lo stesso Lombardi, di Giovanni Orsina, direttore della Luiss School of Government, Fabrizio Ghera, assessore alladella Regione Lazio, Guido Improta, segretario dell’Autorità dei Trasporti, Veronica Nicotra, segretario generale dell’Anci, Lorenzo Pireddu, general manager di Uber per l’Italia e Cesare Pozzi, docente di Economia ...