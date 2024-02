Rio | esplode il Carnevale nella sua notte più folle e colorata

Si è scatenata la bufera sui social su l'Eredità , il game show condotto da Marco Liorni su Rai Uno in cui sette concorrenti si sfidano in diverse ... (liberoquotidiano)

In questo scambio che potete vedere nel Video in calce, il momento che tutta l'Italia del tennis attendeva da quasi 48 anni, da 47 anni e 8 mesi per ... (liberoquotidiano)

L’Inter domina il campionato e continua a fare la voce grossa sul mercato, ma alcuni tifosi riescono a stento a nascondere la rabbia Con gli acquisti a zero di Zielinski e Taremi l’Inter si è già assi ...Migliaia di persone ad applaudire i carri multicolori e i ballerini che con i loro straordinari costumi sfilano lungo il Sambodromo ...Musica, costumi scintillanti e balli. Migliaia di artisti in Brasile sfilano a ritmo di samba per le strade di Rio de Janeiro in occasione del Carnevale ...