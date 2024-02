Rigopiano | domani la sentenza d’Appello I familiari delle vittime | “Esausti | ma saremo in aula”

(Di martedì 13 febbraio 2024) "Dopo quello che è successo 7 anni fa, dopo tutto quello che abbiamo passato, 6 anni di udienze, di rinvii fino alladel 2023, dopo un altro anno per l’appello, cosa vuole da me ancora? Non mi aspetto niente, sono esausto, non ho più paura di una nuova delusione, di sentirmi preso in

PESCARA – Dopo oltre due mesi di udienze e a poco meno di un anno dalla sentenza di primo grado al Tribunale di Pescara per la tragedia dell’Hotel Rigopiano domani si conclude il processo di secondo ...Cresce l'attesa per la nuova sentenza sulla tragedia di Rigopiano. Il familiare di una delle vittime in esclusiva: "Non voglio fare previsioni".Dopo la convocazione in mattinata per eventuali repliche, è prevista nel pomeriggio la sentenza a L'Aquila del processo in Corte d'Appello per la tragedia all'Hotel Rigopiano.