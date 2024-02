Riforme | su premierato doppia seduta Comm affari costituzionali Senato

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "La Costituzione si cambia solo con uno spirito riformatore comune, non in una logica di partito, ecco perché ho sempre ... (liberoquotidiano)

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - Nuovo round in Commissione affari costituzionali del Senato sugli emendamenti al ddl Casellati che punta a introdurre il ... (liberoquotidiano)

Palazzo Chigi parla di verifiche di routine ma le informazioni chieste dagli ispettori dell'Ue dicono altro. Stai a vedere che il premierato, la riforma della Giustizia e le norme bavaglio a toghe e g ...Il costituzionalista: 'E' uno strumento sproporzionato e se c'è da rinnovare un patto, va fatto fra le forze politiche che sono presenti in Parlamento' ...Roma, 13 feb. (Adnkronos) - Nuovo round in Commissione Affari costituzionali del Senato sugli emendamenti al ddl Casellati che punta a introdurre il premierato in Costituzione. Al vaglio della Commiss ...