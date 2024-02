Rifiuti | sacchi self service al distributore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 febbraio 2024) Zero personale e zero code, la differenziata diventa. I sacchetti intelligenti per la spazzatura dal 1° marzo saranno come il caffè in ufficio, si prenderanno alautomatico. Via a Pessano al nuovo piano anti-spreco di Cem, gestore deisul territorio, 25 Comuni coinvolti, 42 macchine da installare in tutta l’area, 600mila euro di investimento. Il progetto si chiama "Un sacco comodo", dalle bocchette usciranno sia il semitrasparente giallo multipack che il classico rosso, entrambi tracciabili grazie a un microchip. Due i punti in cui saranno installati, all’ufficio Ecologia in via Roma e in via Porta, accanto alla casetta dell’acqua. "Il servizio diventa così disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Innoviamo - dice il presidente della società Alberto Fulgione (a sinistra con il sindaco Alberto Villa) ...