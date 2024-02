Rifiuti Roma – Italia viva | “Dopo la sentenza del Consiglio di Stato | avanti senza indugi sul termovalorizzatore”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 13 febbraio 2024) “che ildiha respinto tutti i ricorsi contro il, auspichiamo ora che non ci siano più ostacoli sul percorso verso la realizzazione dell’impianto di Santa Palomba. Siamo da sempre a favore di questa infrastruttura strategica per la Capitale, che potrà finalmente uscire dalla gestione emergenziale del ciclo dei. Continueremo ad appoggiare il progetto del sindaco Gualtieri sulanche nei prossimi mesi e ci auguriamo soprattutto di vedere l’inizio dei lavori a gennaio 2025. Dal canto nostro, vigileremo con attenzione sui passaggi amministrativi e sul rispetto del cronoprogramma perché trasparenza delle procedure e tempi di realizzazione dell’impianto rappresentano secondo noi fattori cruciali da non sottovalutare. Il ...