Rientro posticipato per Osimhen | Chiariello si sfoga sui social | avete visto? – FOTO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 13 febbraio 2024) Nonostante la Coppa d’Africa sia finita domenica sera,potrebbe non rientrare in tempo per Napoli – Genoa. Oltre al danno anche la beffa: la Coppa d’Africa ha tenuto il Napoli orfano di Victorper più di un mese. Il nigeriano, non solo è arrivato in fondo alla competizione, ma alla fine, non è neanche riuscito a portarla a casa, con la sconfitta per 2 a 1 contro la Costa d’Avorio di Franck Kessie. Il numero 9 del Napoli non è riuscito a pungere in finale, complice una condizione non ottimale dovuta a qualche botta e ad una gastroenterite che aveva colpito nei giorni antecedenti all’atto finale l’ex Lille.salta il Genoa? Lo sfogo dicontro il nigeriano La fine della Coppa d’Africa, è stata vissuta con entusiasmo però dai tifosi del Napoli, vogliosi di rivedere in azzurro il proprio ...