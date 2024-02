Ricordando Roberto “Freak” Antoni | un decennio senza un’icona punk

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di martedì 13 febbraio 2024) L’Italia piange la scomparsa di, figura ribelle, irriverente e iconica della scena musicale nazionale. Come leader e storico fondatore degli Skiantos, ha rivoluzionato la musica italiana con la sua eticae il suo stile surreale. Dieci anni dopo la sua partenza, la sua eredità sopravvive mentre continua a ispirare generazioni con il suo genio comico-tragico. Vita e influenza: Nato il 16 aprile 1954, nella vivace città di Bologna, lo spirito creativo diè stato coltivato in un contesto di movimenti culturali ed espressioni artistiche. Laureatosi all’Università di Bologna con una tesi sui Beatles, si immerge nell’eclettica comunità artistica cittadina, stringendo rapporti con luminari come Pier Vittorio Tondelli e Andrea Pazienza. La sua ...