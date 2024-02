Ricerca | La gelosia? E' segno d' amore

(Di martedì 13 febbraio 2024) 9.00 Alla vigilia di San Valentino, un sondaggio Save the Children-Ipsos mostra che il 52% degli adolescenti ha almeno una volta subito comportamenti violenti o lesivi da parte del partner. Tra questi, controllo via cellulare (34%), insulti e ricatti (29 e 23%),atteggiamenti violenti (19%), foto intime diffuse senza consenso (15%). Per il 30% degli adolescenti laè undie per il 21% condividere le password con il partner è una prova d'. Uno schiaffo "può succedere ogni tanto" per il 17% dei giovani

“Too much love. Pathologisation of passions and emotions in Southern Italy during the Fascist regime (1922-1943)” è il titolo del seminario internazionale di studi che si svolge mercoledì 14 e giovedì ...Anticipazioni Il paradiso delle signore in onda il 5 febbraio: Matilde non ce la fa più Il paradiso delle signore è la soap opera che ...Mara Venier, la conduttrice venete pizzicata in sella alla moto con un altro uomo. Di certo il marito sarà livido ...