Ricerca | fumo passivo sigarette elettroniche può incidere su salute bambini

(Di martedì 13 febbraio 2024) Pozzilli (IS). Ilè considerato un fattore dannoso per ladei non fumatori, soprattutto. Un concetto ben noto, ma fino ad oggi rimasto legato solo alle“tradizionali”. Ora unapubblicata sulla rivista scientifica Environmental Pollution ha evidenziato come anche le“heat-not-burn” (HNBC), quelle che riscaldano il tabacco senza bruciarlo, potrebbero influenzare negativamente lacardiovascolare deied adolescenti esposti. Lo studio, che ha visto la collaborazione tra Sapienza Università di Roma, I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli (IS) e Mediterranea Cardiocentro di Napoli, ha preso in esame tre gruppi die adolescenti di età compresa tra 2 e 18 ...