Riccardo De Rinaldis | l’ex fidanzata del protagonista della serie “Mameli” è una famosa attrice

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 13 febbraio 2024)Deè il volto del poeta e patriota Goffredo, nell’omonimatv che ha debuttato ieri su Raiuno in prima serata: nel passato è stato legato ad una nota exOggi l’attore sarà ospiteseconda puntata settimanale de La Volta Buona, in onda dalle 14:00 su Raiuno dove si racconterà tra carriera e vita privata alla conduttrice del talk, Caterina Balivo. Nato a Pavia nel 1999, cresce nella provincia lombarda e sin da bambino lavora a spot pubblicitari per importanti brand, fino a quando all’epoca del liceo arriva il primo provino. Tantissimi sono stati i casting ai quali ha partecipato fino a quando arrivava il debutto nel 2019 con Non Mentire,con Alessandro Preziosi e Greta Scarano.De ...