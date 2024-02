Reti bianche allo ‘Scida’ | bene Lanini e Masciangelo | i nuovi entrati non pungono

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 13 febbraio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiAlla fine, come spesso accade in questi casi quando c’è tanto da perdere per entrambe, Crotone evento si sono divise la posta in palio con uno 0-0 bugiardo per le tante occasioni create. Ai girossi, tirando le somme, è mancato solo il gol nel contesto di una gara ben giocata, ma dove non c’è stato il guizzo giusto in area e la cattiveria necessaria per portare a casa i tre punti. Pronti, via e dopo tre giri di lancette ci ha pensato D’Ursino a scaldare subito i guantoni di Paleari (voto 6,5), che ha vissuto una serata abbastanza tranquilla, ma costretto a pochi minuti dall’intervad estrarre dal cilindro un intervento da applausi sul colpo di testa ravvicinato di Comi. Dalle parti dell’estremo difensore girosso, ci ha pensato ...