Repubblica intervista Ghali ma poi non la pubblica | “Censura per le frasi su Gaza” La replica del direttore Molinari

(Di martedì 13 febbraio 2024) Durante il Festival di Sanremo il quotidianohato, ma l’non è ancora uscita sul giornale. La decisione di rinviare lazione è stata presa daldella testata, Maurizio, dopo che il rapper dal palco dell’Ariston ha lanciato l’appello “Stop al genocidio”. La vicenda è stata rivelata in prima pagina dal Fatto Quotidiano in edicola oggi, martedì 13 febbraio. Il giornale diretto da Marco Travaglio parla espressamente di “”, ricostruzione che tuttavia dasmentiscono categoricamente. In un comunicato diffuso online questa mattina la direzione del giornale fondato da Eugenio Scalfari spiega che l’non è ...

ADVtraining.it è un portale di formazione sul Turismo, e propone corsi di Formazione Turistici per agenti di Viaggio, Corsi E-learning, premi per coloro che risulteranno i migliori agenti, ed Eventi s ...Radicioni 07.13 intervista palazzolo a b.benifei 07.19 lo stato della democrazia: f.de leo intervista m.molinari 07.31 "Derrick" di Michele Governatori 07.35 iannuzzi diretta 07.35 Stampa e Regime di ...In Emilia Romagna "facciamo quello che il Parlamento non ha il coraggio di fare". Lo dice Stefano Bonaccini, presidente ...