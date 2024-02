Replica Terra Amara in streaming puntata del 13 febbraio 2024 | Video Mediaset

ASCOLTI TV 21 GENNAIO 2024 · DOMENICA · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – 3459 PT – 7074 24 H – 3442 PT – 7118 Pres.1Mattina In ... (bubinoblog)

ASCOLTI TV 28 GENNAIO 2024 · DOMENICA · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Pres.1Mattina In Famiglia – ... (bubinoblog)

Queste frasi sono un attacco alla Sardegna ed ai Sardi. Non vi è e non potrà mai esserci alcuna compatibilità tra la Sardegna, terra fertile, e la presenza dei poligoni militari e questo è dimostrato ...Anticipazioni Terra Amara puntata di domani 13 febbraio: trama puntata in onda martedì 13 febbraio 2024 della soap opera turca Canale 5.Oggi alle 16 al Teatro del Giglio di Lucca si terrà l'ultima replica dello spettacolo "Il calamaro gigante", ispirato al romanzo di Fabio Genovesi. La regia è di Carlo Sciaccaluga e il cast include An ...