“Reazione di Israele sproporzionata” | se n’è accorto perfino Tajani

(Di martedì 13 febbraio 2024) Roma, 13 feb – Mentre le forse armate israeliane preparano l’attacco a Rafah,il vice premier e ministro degli Esteri Antoniosi è reso conto che, per usare un eufemismo,abbia esagerato e parla di “”. Una costatazione che sembra, però, tardiva e fin troppo timida. Le parole diIntervenendo a Ping pong, trasmissione in onda su Radio 1,ha commentato così la situazione a Gaza: “A questo punto ladi, ci sono troppe vittime che non hanno nulla a che fare con Hamas”. Insomma, una presa d’atto di quello che è ormai sotto gli occhi di tutti. Il ministro ha anche affermato di ritenere giusto “spingere...

