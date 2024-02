Real Sociedad Aperribay | «Andiamo a Parigi per vincere»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 13 febbraio 2024) Le parole di Jokin, presidente della, prima dell’ottavo di finale di Champions League contro il PSG Jokin, presidente dellaha parlato prima dell’ottavo di finale di Champions League con il PSG. Di seguito le sue parole. SFIDA AL PSG – «Ho ottime sensazioni per questa partita. Penso che usciremo bene da tutto il mese di febbraio. Giocheremo l’ottavo in Champions League per provare a vincerlo, non per stare in giro per. Non siamo arrivati fin qui per cominciare già pensare alla Champions League dell’anno prossimo». TIFOSI – «Direi ai nostri tifosi di non entrare nelle zone calde e sto parlando di un gruppo di 50 nostri tifosi, perché so che gli altri 2.000 non lo faranno. Vorrei che tutta ...