Real Madrid | paura in autostrada | incidente per il pullman e grosso spavento

(Di martedì 13 febbraio 2024) Attimi diper il, mentre la squadra era diretta a Lipsia per disputare l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2023-24. A causa di uno sciopero dei voli, i calciatori e lo staff sono stati costretti a un atterraggio d’eccezione all’aeroporto di Erfurt, poi gli spagnoli hanno dovuto affrontare un lungo viaggio in. Durante il tragitto, però, il mezzo che trasportava la formazione di Ancelotti è stato coinvolto in unstradale. Secondo quanto riportato dalla Bild, un’auto ha colpito l’autobus delall’uscita dall’, danneggiando lo specchietto retrovisore nell’impatto. Alla guida dell’auto c’era un tifoso delche probabilmente stava provando a fare un video al mezzo, cercando di ...

Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti commenta la partita di Champions League contro il Lipsia, in programma per domani: “La miglior stagione ... (sportface)

incidente per il Real Madrid durante il viaggio verso Lipsia dove i blancos giocheranno la gara di Champions League Non è stato un viaggio ... (calcionews24)

Per i Blancos 6 vittorie su 6 con 16 reti segnate e 6 al passivo. Il Lipsia ha chiuso la sua fase a gironi con ben 13 reti realizzate e 10 subìte, facendo registrare in ogni match la combo Goal+Over 2 ...Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, in vista del match di Champions League contro il Lipsia: "Stiamo bene, siamo in un buon periodo, m ...Si riapre il sipario sul palcoscenico della Champions League, con le sfide che saranno valide per gli ottavi di finale della competizione europea. Alle ore ...