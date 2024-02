Real Madrid | esame Lipsia senza Bellingham Scatta l’ora di Brahim Diaz

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 febbraio 2024) La vittoria per 4-0 sul Girona ha ridefinito in modo chiaro le gerarchie della Liga, ma ildeve fare i conti con l’infortunio di Judeproprio alle porte del doppio confronto con ilagli ottavi di finale di Champions League. Gli esami sulla caviglia malandata hanno escluso il peggio, ma il fuoriclasse ex Dortmund sarà costretto a stare fuori per almeno due-tre settimane. Salterà il match di andata in Germania ma dovrebbe farcela per il confronto decisivo in Spagna. Chi non si fida è il tecnico del, Marco Rose che alla vigilia del match scherza ma non troppo: “fuori? Non ci crederò finché non sarò allo stadio domani. Lo conosco, è uno che fa tutto il possibile per giocare in Champions”. Con gli infortuni però non si scherza e Ancelotti non ...