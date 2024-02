Re Carlo torna a Londra | insieme a Camilla | per riprendere le cure contro il cancro

Carlo Pellegatti, giornalista Mediaset e grande tifoso del Milan, è intervenuto ai microfoni di TvPlay: “Il Milan non ha maramaldeggiato, ha avuto qualche contropiede. Da spettatore non mi sembra che ...Firenze torna indietro nel tempo per la Partita dell’Assedio. Venerdì 17 febbraio in Piazza Santa Croce verrà ricostruito il campo come era lo stesso giorno del 1530 quando 54 calcianti, mentre la ...In Piazza Santa Croce torna a vivere la “Partita dell’Assedio”, con protagonisti i calcianti dell’Associazione 50 Minuti che riunisce, a scopo benefico, gli ex calcianti del Calcio Storico Fiorentino ...