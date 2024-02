Re Carlo | il rientro a Londra per la terapia “segreta” Gli scatti insieme a Camilla

(Di martedì 13 febbraio 2024) Come sta Re? La domanda continua a circolare sulle testate inglesi dopo la terribile diagnosi di cancro ricevuta dal sovrano nelle scorse settimane. Con la Royal Family che, dopo aver confermato la bruttissima notizia, ha fatto calare il silenzio circa le condizioni del padre di William e Harry, limitandosi a sottolineare il buon umore. Stando a quanto riportato in queste ore dai tabloid brittanici,sarebbe tornato adopo aver trascorso alcuni giorni di riposo nella residenza di Sandringham nel Norfolk, Inghilterra orientale, in seguito al primo trattamento per un non precisato tumore. Stando a Sky News, il sovrano dovrebbe presto sottoporsi a un secondo trattamento direttamente a Buckingham Palace.si è mostrato sorridente neglifatti dai fotografi al suo arrivo ...

Londra, 13 feb. (Adnkronos) - Sorridente assieme a Camilla: è apparso così Carlo, fotografato al suo rientro a Londra per sottoporsi alle cure contro il cancro. Il re e la regina sono volati in elicot ...(Adnkronos) - Sorridente assieme a Camilla: è apparso così Carlo, fotografato al suo rientro a Londra per sottoporsi alle cure contro il cancro. Il re e la regina sono volati in elicottero dalla loro ...Re Carlo III è rientrato nella sua residenza della capitale londinese per ricevere nuove cure contro il tumore: ecco qual è l'iter e come verranno gestiti i prossimi impegni ...