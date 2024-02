Rc Auto | in Italia polizze in rialzo | +27% rispetto all’Unione europea Rincari boom a Roma e Napoli

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 13 febbraio 2024) I costi delleRcsono ancora in. A gennaio-febbraio di quest’anno,al 2023, l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha rilevato un aumento medio del +5% per chi si trova in 14esima classe e del +2% per chi si trova in prima classe. “Assurdo e intollerabile”, secondo la Federazione, il confronto con il contesto europeo: nel 2023 inper la polizza Rcsi pagava mediamente il 27% in piùagli altri paesi. “Un divario inaccettabile che va sanato al più presto: non esistono le condizioni per giustificare una disparità di questo tipo, né per motivare i recenti aumenti. Se, come spesso ci siamo sentiti rispondere a tali obiezioni, il divario e gli incrementi sono causati da un aumento dei veicoli circolanti senza copertura ...