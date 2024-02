Raw 12 02 2024 Road to Elimination Chamber

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 13 febbraio 2024) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla Rupp Arena di Lexington, Kentucky. Lo show inizia con il Six Man Tag Team Match. Jey Uso & The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) vs. Imperium (Giovanni Vinci, Gunther & Ludwig Kaiser) (3,5 / 5) L’opener dello show, un Six Man Tag Team Match dove ad affrontarsi sono stati il team di Jey Uso & i The New Day e gli Imperium. Un incontro a viso aperto tra i due team, buono il livello tecnico sul ring. Mi ha decisamente sorpreso però per la sua intensità elevata. Nel finale Jey Uso con il pin decisivo ha portato la vittoria al suo team. Winner: Jey Uso & The New DayQualifying Match: Bobby Lashley vs. Bronson Reed (2,5 / 5) Un nuovo incontro di qualificazione per l’...