Rarissimo caso di peste bubbonica | uomo contagiato dal suo gatto in Oregon

(Di martedì 13 febbraio 2024)diin: non solo la malattia non faceva la sua comparsa nello Stato da oltre 8 anni, ma l’colpito è statodal suo. Usualmente la patologia - oggi curabile con antibiotici - viene trasmessa dalle pulci portate da animali selvatici. Il responsabile dei servizi sanitari della "Deschutes County" in, Richard Fawcett, ha fatto sapere che...

Rarissimo caso di peste bubbonica in Oregon: non solo la malattia non faceva la sua comparsa nello Stato da oltre 8 anni, ma l’uomo colpito è stato ...Dalle nomination a un nuovo ingresso all’interno della casa, intanto gli ascolti tv non premiano il reality show ...Quello della eutanasia in coppia è un fenomeno palesatosi per la prima volta nel 2020. È in forte crescita nei Paesi Bassi.