Rapisce il figlio e si schianta in auto | il bambino vola fuori | non è in pericolo di vita

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ha tentato di rapire ildi 2 anni per poi darsi alla fuga, ma la sua corsa inè durata poco: si èto contro un camper e il piccolo ètodalla vettura. Un episodio terribile avvenuto sulla statale della Val Pusteria, in Alto Adige, dove un 33enne di origine marocchina, residente in Germania, ha tentato il sequestro durante un incontro con l’assistente sociale. L’uomo, separato dalla madre del piccolo (che vive in Alto Adige) aveva passato qualche ora col piccolo alla presenza di un assistente sociale, che doveva controllare le attività del genitore. All’improvviso, però, il padre avrebbe afferrato ile sarebbe fuggito in, a tutta velocità. Assieme all’uomo, sul sedile del passeggero ci sarebbe stata una seconda persona, ...

Un 33enne di origine marocchina, residente in Germania, ha rapito il figlio di 2 anni, che vive in Alto Adige con la madre, durante un in contro con ... (tg24.sky)

Un 33enne residente in Germania ha rapito il figlio di 2 anni , che vive in Alto Adige con la madre , durante un in contro con l’assistente sociale. ... (feedpress.me)

Un 33enne marocchino, residente in Germania, ha rapito il figlio di 2 anni , che vive in Alto Adige con la madre, durante un in contro con ... (fanpage)

Un 33enne marocchino, residente in Germania, ha rapito il figlio di 2 anni, che vive in Alto Adige con la madre, mentre si trovava a un in contro ... (open.online)

La donna metterà al corrente la polizia sulle vicende di sua figlia e allerterà anche la stampa per tenere ...scoprirà che Betul è stata rapita da Colak e riuscirà a intervenire in tempo per metterla ...L'assistente sociale ha prontamente allertato i carabinieri, che hanno istituito posti di blocco per intercettare l'auto in fuga, ma in meno di dieci minuti, è giunta la segnalazione di un grave incid ...Tentativo di rapimento in Alto Adige da parte di un padre e un complice fallisce dopo uno scontro. Bambino di 2 anni ferito ma salvo.