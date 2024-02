Rapisce il figlio e scappa ma si schianta contro un camper vicino Bolzano | bambino di 2 anni in ospedale

Rapisce il figlio e si schianta in auto : il bambino vola fuori - non è in pericolo di vita Ha tentato di rapire il figlio di 2 anni per poi darsi alla fuga, ma la sua corsa in auto è durata poco: si è schiantato contro un camper e il ... (thesocialpost)

