Rapina presso un negozio di telefonia pontino | il bandito minaccia due persone con una pistola

(Di martedì 13 febbraio 2024) Pubblicato il 13 Febbraio, 2024 Unaa mano armata quella messa a segno nel tardo pomeriggio di ieri a Itri. Un drammatico avvenimento che ha avuto luogounspecializzato nella vendita di telefonini e materiale tecnologico. Il Modus Operandi deltore Secondo le prime ricostruzioni, il crimine è stato commesso da un singolo individuo. Con il volto occultato da un passamontagna e armato di, l’uomo ha fatto irruzione nel. Una volta all’interno, hato la titolare e una dipendente presenti in quel momento, costringendole a collaborare mentre infrangeva la vetrina e prelevava la merce esposta. La Fuga Tra i Vicoli del Paese Dopo aver compiuto il furto, iltore ha fatto perdere le proprie ...

Cronaca Pescara - 13/02/2024 11:18 - Un giovane ventiseienne è stato arrestato per tentata rapina nei pressi della stazione ferroviaria centrale. L'episodio ha visto coinvolto ...Continuano le rapine al Parco delle Cave di Milano. È già il secondo caso in cui poi i malviventi chiudono la loro vittima nel portabagagli dell'auto ...Il 12 febbraio 2024 militari della Sezione Operativa della Compagnia CC di Casal di Principe hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare...(Fonte: DeaNotizie - News archiviata in #TeleradioNews ...