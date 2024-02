Rapina con pistola in villa a Iseo e raffica di furti | banda sgominata | a Romano uno degli arrestati - Video

Milano , 13 febbraio 2024 – “Mi hanno picchiato e perquisito puntandomi addosso una pistola, vera o finta non so". Quest’uomo di 54 anni, che ... (ilgiorno)

Rapina al Valecenter, la "firma" della banda del Garda. Spunta il giallo della Golf fantasma MESTRE - Il proverbiale cerchio ha già iniziato a stringersi: una pista porta sul Garda. La banda che, una settimana fa, ha messo a segno il colpo alla “Gioielli di Valenza” ...

Rapina violenta in villa a Iseo: bloccata la banda, arresti anche in Bergamasca È stata sgominata la banda che l’11 gennaio 2023 aveva rapinato una villa a Iseo (Brescia ... ricettazione e detenzione illegale di armi da fuoco con relativo munizionamento. Per mettersi in fuga, i ...

Rapina un negozio di telefonia a Itri, 17enne si costituisce In data 12 febbraio c.a. alle ore 19:00 un ignoto malvivente, travisato da passamontagna e con guanti in lattice, ha rapinato sotto la minaccia di un’arma la titolare di un negozio di Itri. La donna p ...