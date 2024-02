Rapina alla periferia della città | malviventi incappucciati entrano nell' auto e aggrediscono commerciante | poi si fanno consegnare l' incasso

Dopo la serata in discoteca con gli amici è stato bloccato da un gruppo: lo hanno minacciato con un coltello per derubarlo.Continua a leggere (fanpage)

Bollate (Milano), 9 febbraio 2024 – Un rapinatore in centro a Bollate ha avvicinato una donna appena uscita dalla banca e l'ha spintonata per ... (ilgiorno)

Sequestrata - stuprata e rapinata : i due aguzzini alla sbarra

Fermo, 9 febbraio 2024 - Quando l’avevano vista per strada l’avevano avvicinata per offrirle un passaggio in auto. Poi, una volta salita in ... (ilrestodelcarlino)