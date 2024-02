Ranking ATP | già 3 posizioni virtualmente qualificate da Matteo Arnaldi | dove può arrivare a Delray Beach

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 febbraio 2024)vuole continuare a scalare ilmondiale e supera il primo turno all’ATP 250 di, torneo che si disputa sul cemento outdoor in Florida (Stati Uniti). Il ligure si è imposto in rimonta per 4-6 6-4 6-3 sul giapponese Yoshihito Nishioka, facendo valere il suo status di sesta testa di serie del tabellone e approdando agli ottavi di finale. L’azzurro, 43° con 1046 punti dopo l’ultimo aggiornamento della classifica ATP, ha già guadagnato treed in questo momento rientrerebbe nella top40 (ma altri giocatori sono pronti ad effettuare il controsorpasso nelle prossime ore). Il prossimo obiettivo è però quello di fare strada aper provare ad aggiornare il suo best ...