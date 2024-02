Rai | Conte | “Con le minacce all’ad si va oltre il confronto”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 13 febbraio 2024) TARANTO – “Credo che ci sia un clima, adesso, di attacchi personali anche forse dinei confronti dell’amministratore delegato della Rai. Questo mi sembra che sia trascendere ildi critica legittima”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe, a margine di un’iniziativa sull’ex Ilva di Taranto commentando le polemiche per il comunicato della Rai dopo le esternazioni di alcuni artisti al Festival di Sanremo e l’attacco dell’ambasciatore israeliano. “Sicuramente quel comunicato letto in diretta non andava bene – ha aggiunto l’ex presidente del consiglio – nella misura in cui sposava unilateralmente solo le ragioni di Israele, ma va anche detto che noi non possiamo accettare questa azione militare cosi’ cruenta nei confronti di civili palestinesi inermi”. L'articolo L'Opinionista.