Raddoppio Telesina | il Comitato S o S 372 | “Scontro politico ridicolo Chiedere scusa ai cittadini” 

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 13 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIlS.o.S. 372 Benevento-Caianello esprime “il più grande sconcerto e disappunto per lo spettacoloed indecoroso a cui i cittadini della Provincia di Benevento sono stati costretti ad assistere nei giorni scorsi! Ci riferiamo – si legge in una nota – alloin merito all’attribuzione della paternità dell’imminente ed annunciata posa della prima pietra per ildella S.S. 372. L’intera classe dirigente politica beneventana e sannita dovrebbesoloai cittadini per aver disatteso promesse da circa trent’anni. Sulla “questione”, non ci sono meriti da attribuire ma solo ed esclusivamente demeriti, anche in considerazione delle numerose vittime che quest’arteria ...