Questa regione non è bagnata dal mare ma il lago Trasimeno è un invito a tuffarsi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 febbraio 2024) In Umbria non c’e’ il, ma lo specchio d’acqua delsupplisce ampiamente la carenza di onde e gabbiani. Un giorno soleggiato d’estate è l’ideale per andare a fare un giro tra i paesi delle rive del. Ma anche in primavera e in autunno, il profumo e i colori delassicurano emozioni ai turisti Bella, può essere l’idea di andare a fare una passeggiata, visitare i vari castelli della zona, prendere il sole sulle spiaggette per poi fare un bagno nel. Rinfrescarsi nelle acque calme delè molto piacevole, soprattutto quando fa caldo, ma anche un po’ diverso dal fare il bagno nel, perché l’acqua delè dolce e non ci sono onde. A Castiglione ...