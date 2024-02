Quei costumi di Carnevale nati in atelier | a Venezia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il Ballo del Doge, ideato 31 anni fa dall’imprenditrice Antonia Sautter, è uno degli appuntamenti in maschera più attesi della Laguna. Ma anche una fucina di creatività che valorizza il talento. Il suo spirito ludico non comprime la sua vocazione al business, ma ciò che più ossessiona Antonia Sautter, serenissimana, è per sua stessa ammissione «l’estetica del». Non a caso, il titolo del prossimo Ballo del Doge (10 febbraio 2024), l’evento più ambito e glamour del baccanale lagunare, da lei ideato, è proprio Carnival Obsession!. Partecipare al ballo è costoso, ma a detta di tanti è un’esperienza sontuosa che comincia con la prova dei, nei pressi di piazza San Marco. Quando è nato il suo? Uh, quasi non ricordo! Più o meno con Il Ballo del Doge, 30 anni fa. Quando Terry Jones mi ...