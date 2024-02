Quattro rapine in 7 giorni a Napoli | manager getta la spugna | «Chiudo il mio negozio»

Milano , 8 febbraio 2024 – Tre rapine in cinque ore nella notte a Milano . Primo episodio in via Andrea Doria, zona Loreto, alle 20.30: presa di ... (ilgiorno)

Quattro rapine in soli sette giorni: il manager che partecipò alla marcia per la legalità getta la spugna e chiude il suo negozio nel quartiere Barra di Napoli ...Alcuni mesi fa, organizzò il caffé per la legalità, attirando attorno a sè le forze sane della periferia orientale, ma anche i vertici dell’Unione industriale ...Quattro raid in pochi giorni, i dipendenti terrorizzati danno le dimissioni e un’imprenditore è costretto a chiudere l’attività. Succede a Barra, quartiere orientale di Napoli ...