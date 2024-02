Quaresima | al via le celebrazioni Vescovo in viaggio tra le parrocchie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il 14 febbraio, con le liturgie del mercoledì delle Ceneri, s’avvia il tempo dellache quest’anno coincide con la vigilia della festa della Madonna del Conforto, e darà un tono particolare alla conclusione della novena che si sta svolgendo in questi giorni. In cattedrale, la celebrazione delle ceneri sarà presieduta dalMigliavacca (nella foto) alle 18, preceduta alle 17 da una liturgia penitenziale. Ilguiderà la comunità diocesana lungo l’itinerariole e sarà presente, settimana dopo settimana, in ciascuna delle sette zone pastorali della diocesi per le tradizionali Stazionili; ogni venerdì alle 20.30. Spetterà alla Giostra del Saracino chiudere la novena per la Madonna del Conforto. Gli incontri di preghiera, attraverso i quali i fedeli si avvicineranno ...