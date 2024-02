Quanti soldi mettere in busta per un matrimonio? Come regolarsi ed evitare brutte figure

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 13 febbraio 2024) La primavera, stagione nella quale con il ritorno del sole fanno capolino le più varie specie di fiori, piante e la natura torna nel pieno della sua attività, rappresenta una sorta di ritorno alla vita, e infatti molte coppiette scelgono proprio questo periodo per convolare a nozze. Non per niente i dati statistici testimoniano che maggio è il mese dei matrimoni.inper un– ilcorrieredellacitta.comPresto in molti si vedranno recapitare inviti a cerimonie e banchetti nunziali, e con l’arrivo della richiesta di prendere parte all’evento scatta immediata la domanda: Cosa regalare ai futuri sposi? Un quesito che arrovella in cervello di tanti invitati, soprattutto quando si tratta di conoscenti e non di parenti o amici fraterni, con i quali si ha una confidenza tale ...