Quanti soldi ha guadagnato Simona Quadarella con la vittoria ai Mondiali? Montepremi e cifre

(Di martedì 13 febbraio 2024)ha conquistato la medaglia d’oro nei 1500 stile libero ai2024 nuoto. L’azzurra si è esaltata nella vasca dell’Aspire Dome di Doha (Qatar) e ha trionfato in maniera perentoria nella gara più lunga in corsia. La 25enne ha giganteggiato in 15:46.99, festeggiando il secondo titolo iridato della carriera dopo quello del 2019 a Gwanjiu. Apoteosi per la romana, che ha regalato all’Italia il primo sigillo nel nuoto in corsia in questa rassegna e che si lancia con grande ottimismo verso le Olimpiadi di Parigi 2024.ha fatto risuonare l’Inno di Mameli, dimostrando un’autentica portenta in questa specialità e facendo capire di poter ambire a una fantastica doppietta in questa kermesse, visto che si presenterà con i favori del pronostico sugli 800 metri. Si tratta di ...